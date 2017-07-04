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Привет! Меня зовут Алексей. Являюсь профессионалом в сфере веб дизайна, завершил успешно более 50 проектов. В наличии экспертные навыки в сфере Adobe Photoshop и HTML / CSS. Готов сделать для Вас любой проект: от логотипа до полного фирменного стиля. Я гарантирую, что Ваш проект будет выполнен на высшем уровне, с ответственным отношением к работе и за минимальное время. Если у Вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь - задавайте. Я буду рад ответить вам! Доступен 24/7.