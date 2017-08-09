Email Marketing

Имею богатый опыт в email-маркетинге. Работал как с маленькими проектами, так и крупными интернет-магазинами с посещаемостью около 300 000 уникальных посетителей в месяц. Сферы деятельности: e-commerce online retail, Финансовые рынки, Инфобизнес.

Есть опыт запуска проекта с нуля: проводил обучение сотрудников компании, налаживал коммуникацию с удаленными сотрудниками и фрилансерами. Знаю и всегда использую технологию планирования. Могу работать как в команде, так и 1, разрабатывая все материалы собственноручно, а именно:

-Провожу аудит имеющейся email кампании, разрабатываю email маркетинговую стратегию для различного рода интернет проектов, как для B2C, так и для B2B сферы.

-Занимаюсь дизайном и версткой писем. Письма адаптивные и корректно отображаются на всех устройствах и во всех почтовых сервисах.

-Занимаюсь разработкой форм захвата подписчика (pop-up, плашка, виджет)

-Продумываю и запускаю в работу сценарии для триггеров (письмо или серия автоматических писем) (приветственные цепочки, брошенные корзины, реанимация подписчиков, cross- и upsell, и прочие)

-Составляю медиапланы рассылок

-Работал со всеми популярными сервисами для массовой рассылки (ESP- Email Service Provider): Mailchimp, Unisender, Getresponse, Sendpulse, Smartresponder, Inboxer, Sendsay; так и платформы для триггерных решений: RetailRocket, rees46, Gaze.Pro.

-Занимаюсь сегментированием базы на основе поведения подписчиков. В результате подписчик получает таргетированное предложение, что в свою очередь увеличивает эффективность рассылки.

-Провожу сплит тесты, по результатам которых выбирается самый конверсионный вариант.

-Анализирую результат и веду всю необходимую отчетность