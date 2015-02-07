Перепечатывание текстов, перевод с английского на русский, написание стихов на заказ, работа с информационными сетями,...

Информация об образовании:

1. Северо-Кавказский Федеральный Университет. Специальность "Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем". 2013 год.

Иностранные языки: английский язык.

Управленческие навыки: имеется богатый опыт работы с людьми и управления

коллективом в рамках реализации частных и государственных социальных проектов

на территории Северо-Кавказского Федерального округа. Подготовил более 30

социальных проектов разлчиных коллективов, получивших государственную поддержку

у государства в рамках международных молодежных форумов «Селигер-2010»,

«Селигер-2011», «Машук-2011», «Машук-2012», «Твоя инициатива» на общую сумму

более 3 млн. рублей. На правах организатор участвовал в реализации 3

государственных заказов.

Творческие навыки: имею опыт написания статей для газет и журналов, неоднократно публиковался в сборниках стихов, писал гитарные партии песен на готовые слова, занимался созданием различных дизайнерских продуктов для молодежных мероприятий, таких как грамоты, банеры.

Навыки IT-сферы:

1. Сетевым оборудование различных фирм-производителей.

2. Unix-подобными системами при организации работы сетей.

3. Языками программирования высшего уровня.

4. Программными продуктами, входящими в основной пакет MSOffice и MSVisio.

5. Законодательством в сфере обеспечения информационной безопасности.

6. Программными продуктами 1C.

7. Photoshop, CorelDraw.

Спортивные навыки: 2 взрослый разряд по плаванию; 3 юношеский разряд по

парашютному спорту; присвоена должность инструктора военно-спортивного

технического клуба «Секция А», г. Ессентуки.

Дополнительные образования:

1.ЦДО«Поиск» по курсам «Pascal» и «Delphi».

2.Курсы СКБ «Контур» по программным продуктам формирования и передачи отчетности через

Интернет, защищенного персонифицированного учета, а также обслуживания и

сопровождения индивидуальных предпринимателей и организаций на УСН и ЕНВД.

3.Музыкальная школа ст. Ессентукской: 2 диплома с отличием по классам народно-оркестровому и общеэстетическому направлениям.