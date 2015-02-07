Информация об образовании:
1. Северо-Кавказский Федеральный Университет. Специальность "Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем". 2013 год.
Иностранные языки: английский язык.
Управленческие навыки: имеется богатый опыт работы с людьми и управления
коллективом в рамках реализации частных и государственных социальных проектов
на территории Северо-Кавказского Федерального округа. Подготовил более 30
социальных проектов разлчиных коллективов, получивших государственную поддержку
у государства в рамках международных молодежных форумов «Селигер-2010»,
«Селигер-2011», «Машук-2011», «Машук-2012», «Твоя инициатива» на общую сумму
более 3 млн. рублей. На правах организатор участвовал в реализации 3
государственных заказов.
Творческие навыки: имею опыт написания статей для газет и журналов, неоднократно публиковался в сборниках стихов, писал гитарные партии песен на готовые слова, занимался созданием различных дизайнерских продуктов для молодежных мероприятий, таких как грамоты, банеры.
Навыки IT-сферы:
1. Сетевым оборудование различных фирм-производителей.
2. Unix-подобными системами при организации работы сетей.
3. Языками программирования высшего уровня.
4. Программными продуктами, входящими в основной пакет MSOffice и MSVisio.
5. Законодательством в сфере обеспечения информационной безопасности.
6. Программными продуктами 1C.
7. Photoshop, CorelDraw.
Спортивные навыки: 2 взрослый разряд по плаванию; 3 юношеский разряд по
парашютному спорту; присвоена должность инструктора военно-спортивного
технического клуба «Секция А», г. Ессентуки.
Дополнительные образования:
1.ЦДО«Поиск» по курсам «Pascal» и «Delphi».
2.Курсы СКБ «Контур» по программным продуктам формирования и передачи отчетности через
Интернет, защищенного персонифицированного учета, а также обслуживания и
сопровождения индивидуальных предпринимателей и организаций на УСН и ЕНВД.
3.Музыкальная школа ст. Ессентукской: 2 диплома с отличием по классам народно-оркестровому и общеэстетическому направлениям.