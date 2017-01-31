razodi

Юрий razodi

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$500
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

slavik1985
40 лет
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$500
10 баллов
8 лет назад
Корпоративный сайт для компании-производителя оборудования.
все опять четко-задание, оплата, спасибо за сотрудничество
Сделали все в срок в соответствии с требованиями.
Ответный отзыв
slavik1985
40 лет
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$250
10 баллов
8 лет назад
Верстка с необходимой доработкой по макету.
Django
все отлично с оплатой и понимаем что и как лучше сделать, общались и находили компромисс-это важно
Вячеслав показал себя как профессиональный и отзывчивый исполнитель. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$500
10 баллов
8 лет назад
Дизайн доски объявлений
Хороший заказчик, все понравилось. Всегда на связи, все оплатил. Рекомендую Юрия к сотрудничеству!
Все сделано на высшем уровне. Без сомнений рекомендую Алексея!
Ответный отзыв
proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
$600
10 баллов
8 лет назад
Доработка портала
Очередное успешное сотрудничество с Юрием. Однозначно рекомендую и буду рад продолжить и далее работать.
Без нареканий. Приятно работать.
Ответный отзыв
proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
$800
10 баллов
9 лет назад
Портал с доской объявлений
Django
Спасибо Юрию за интересный проект, буду рад продолжить сотрудничество!
Задачи выполнены в срок, продолжаем сотрудничество.
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