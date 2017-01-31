http://promspros.ru/ Несколько объявлений от одного пользователя за один день сворачиваются в одно с появлением кнопки разворачивания остальных. Необходимо сделать отображение в лентах одинакового количества объявлений. Сейчас система считает все объявления включая свернутые.
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$500
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Создать сайт отвечающий современным требованиям пользователя с галереей проектов, отзывами, вакансиями,HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Сайт готов функционально на Django. Предоставлю макеты psd, в соответствии с которыми, если необходимо, доработать сайт к запуску; микроанимация, все дела. Попрошу оценку по картинкам макета.HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $250
Доработка по ТЗ№3Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $500
31.01.2017Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $600
Доработка в соответствии с доп. ТЗ.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $800
Создание портала с доской объявлений на Django.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Задачи: Подбор WordPress (предположительно) шаблона с близким к ТЗ функционалом; Необходимые доработки структуры; Сопровождение сайта после запуска. Имеется домен с заглушкой. Жду ваши контакты для отправки ТЗ.Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$500
10 баллов
8 лет назад
все опять четко-задание, оплата, спасибо за сотрудничество
Ответный отзыв
Сделали все в срок в соответствии с требованиями.
$250
10 баллов
8 лет назад
Django
все отлично с оплатой и понимаем что и как лучше сделать, общались и находили компромисс-это важно
Ответный отзыв
Вячеслав показал себя как профессиональный и отзывчивый исполнитель. Однозначно рекомендую.
$500
10 баллов
8 лет назад
Хороший заказчик, все понравилось. Всегда на связи, все оплатил. Рекомендую Юрия к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Все сделано на высшем уровне. Без сомнений рекомендую Алексея!
$600
10 баллов
8 лет назад
Очередное успешное сотрудничество с Юрием. Однозначно рекомендую и буду рад продолжить и далее работать.
Ответный отзыв
Без нареканий. Приятно работать.
$800
10 баллов
9 лет назад
Django
Спасибо Юрию за интересный проект, буду рад продолжить сотрудничество!
Ответный отзыв
Задачи выполнены в срок, продолжаем сотрудничество.