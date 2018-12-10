Хочу развиваться вместе с вами, обещаю качественную работу и должное обращение.

Изготовление Дизайнерских Макетов: Визитки, Логотипы, Баннера. Разработка фирменного стиля, Обработка и коррекция фотографий. Быстро и Красиво! Занимаюсь Дизайном около 2 лет.

Работаю в программах CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator а также в обычных/стандартных программах.

Спектр работы:

• Любая полиграфичекая продукция: Логотипы, Визитки, Баннера, Листовки, Буклеты, Приглашения, Грамоты, Сертификаты и т.д. (P.S. простые макеты могу разработать в течение 1-2 часов.)

• Коррекция и обработка фотографий любой сложности.

• Быстро и качественно отрисовать любой логотип в векторе.

• Разработка фирменного стиля

Контакты для связи:

Ватсап: +7 7476275742

почта: [email protected]