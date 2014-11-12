razvitie999

Илья razvitie999

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Выбрать агентство и вместе поднять продажи. Найти баланс между креативом и здравым смыслом. Быть уверенным в партнере, планируя маркетинговую активность. Развиваться. Расти.Мы знаем, что выбор сделать непросто, и все красивые слова вы уже слышали. Есть крупные «звездные» агентства, которые всегда помогут вам освоить бюджет. Есть стихийный рынок стартапов и фриланса, где успешная реализация вашего проекта – это выигрыш в лотерею.Агентство «Развитие» было создано 5 лет назад. Достаточно, чтобы собрать и проверить в деле команду, и в то же время не так много, чтобы работа стала конвейером, а ваш проект - «еще одним проектом».Мы стремимся объединить стильный дизайн, технологии и комфортный сервис. Пока над вашим заказом думают наши креативные головы, а препресс и веб-разработка следит за качеством, персональный менеджер держит вас в курсе развития событий.К нам можно обращаться за комплексной  рекламной стратегией и делать отдельные проекты:

  • Создание и продвижение сайтов
  • Интернет-маркетинг
  • Наружная реклама
  • Реклама в СМИ
  • Реклама на транспорте
  • Разработка логотипа и фирменного стиля
  • Дизайн и изготовление полиграфии, а также сувенирной продукции
  • Indoor
Новый проект для нас – не только повод получить заказ, но и возможность завоевать и укрепить ваше доверие, превратив удачный опыт в постоянное сотрудничество.Мы рядом и готовы обсудить ваш новый проект. Сделайте ставку на «Развитие».