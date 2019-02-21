Разработка бренд-платформы, брендинг, нейминг

Разработаю для вас платформу вашего бренда:

- идеологию позиционирования

- ценности

- характер

- миссию

- стратегию

- RTB

- рекомендации по фирм. стилю и неймингу

- примеры эффективных рекламных коммуникаций

Зачем это вам нужно?

Чтобы добиться интеграции разрозненных коммуникаций и рекламных сообщений

Произвести сильное впечатление на клиентов

Обеспечить глубокую потребительскую преданность вашему бренду

[email protected]

Telegram: @rol_00