Разработка бренд-платформы, брендинг, нейминг
Разработаю для вас платформу вашего бренда:
- идеологию позиционирования
- ценности
- характер
- миссию
- стратегию
- RTB
- рекомендации по фирм. стилю и неймингу
- примеры эффективных рекламных коммуникаций
Зачем это вам нужно?
Чтобы добиться интеграции разрозненных коммуникаций и рекламных сообщений
Произвести сильное впечатление на клиентов
Обеспечить глубокую потребительскую преданность вашему бренду
Telegram: @rol_00
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Нейминг и Слоганы
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$3/час
от $400от 10 дней
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Фирменный стиль
нет отзывов
$3/час
от $400от 10 дней
нет рейтинга