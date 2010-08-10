Опыт работы в области корпоративного права более 4 лет.
Регистрация юридических лиц, внесение изменений в учредительные документы и ЕГРЮЛ, создание филиалов, разработка учредительных документов. Умеренные цены, высокое качество и индивидуальный подход.
Написание текстов и статей, преимущественно следующих тематик:
- философия, суфизм;
- позитивная прикладная психология;
- отношения мужчины и женщины;
- эзотерические учения;
- биоэнергетика;
- здоровый образ жизни, профилактика болезней;
- спорт: паркур, акробатика, плавание, бег, роупджампинг, велосипед;
- бильярд;
- программирование, программное обеспечение, автоматизация;
- бизнес, маркетинг;
- юриспруденция;
- бухгалтерия.
Создание художественных произведений философской направленности.