Регистрация фирм, консалтинг, копирайтинг

Опыт работы в области корпоративного права более 4 лет.

Регистрация юридических лиц, внесение изменений в учредительные документы и ЕГРЮЛ, создание филиалов, разработка учредительных документов. Умеренные цены, высокое качество и индивидуальный подход.

Написание текстов и статей, преимущественно следующих тематик:

- философия, суфизм;

- позитивная прикладная психология;

- отношения мужчины и женщины;

- эзотерические учения;

- биоэнергетика;

- здоровый образ жизни, профилактика болезней;

- спорт: паркур, акробатика, плавание, бег, роупджампинг, велосипед;

- бильярд;

- программирование, программное обеспечение, автоматизация;

- бизнес, маркетинг;

- юриспруденция;

- бухгалтерия.

Создание художественных произведений философской направленности.