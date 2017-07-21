Специалист по контекстной рекламе

Чуть меньше года работал специалистом по контекстной рекламе в крупном интернет-магазине Nils.ru. Постоянно повышаю знания в области интернет-маркетинга, получил диплом в онлайн школе Нетология по специальности "Контекстная реклама". Есть сертификат Яндекс.Директ, готовлюсь к сдаче на сертификат Google.Adwords. Умею работать с большими объемами информации, планировать бюджет (работал с

бюджетами 800т-1млн) и оптимизировать затраты на РК. С интересом отношусь к своей сфере, ответственен, не боюсь сложных и монотонных задач.

Буду рад сотрудничеству!