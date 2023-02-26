Роман Литвинов rbovdiyrbovdiy
21 годУкраина/Кропивницкий
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Копирайтер который готов к роботе в любое время
Привет меня зовут Рома, я предлагаю услуги копирайтера. Я новый пользователь этого сервиса поэтому прошу вас обратить на меня внимание и дать проявить себя. Что я могу:
перевод текста с английского, руского, украинского и венгерского на любой с перечисленных языков;
написание текстов на любую тему;
редактирование текста;
перепись текста с сохранением чоткого содержания.
Онлайн в любое время, с нетерпением жду на ваши заказы.