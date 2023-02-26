rbovdiy

Роман Литвинов rbovdiy

 
21 годУкраина/Кропивницкий
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Копирайтер который готов к роботе в любое время

Привет меня зовут Рома, я предлагаю услуги копирайтера. Я новый пользователь этого сервиса поэтому прошу вас обратить на меня внимание и дать проявить себя. Что я могу:

  • перевод текста с английского, руского, украинского и венгерского на любой с перечисленных языков;

  • написание текстов на любую тему;

  • редактирование текста;

  • перепись текста с сохранением чоткого содержания.

    Онлайн в любое время, с нетерпением жду на ваши заказы.