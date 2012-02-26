Заказал у человека модуль подбора товаров, 20го числа начал работать срок был 2 дня, сегодня уже 26 но я ничего не видел, даже демоверсии, т.е. тупо завтраками кормил, в итоге потрачены мои нервы, потрачена почти неделя времени, скрипта на руках нет сроки сорваны всевозможные. В понедельник запускать на проекте директ, а проект не готов... Крайне не рекомендую связываться с данными исполнителем!!!! Единственное что радует, что не делал предоплаты. Хотя на фоне того, что потерял 6 дней впустую это не сильно и радует!!!!!! НЕСОВЕТУЮ!!! НЕСОВЕТУЮ и еще раз НЕСОВЕТУЮ!!!! очень безответственный человек!!!!