Радиоуправляемые машины, радиоуправляемые автомодели

Любите автомобили, рев моторов и визг резины? Тогда такое хобби как радиоуправляемые автомодели вам точно придется по душе! Всю серьезность и сложность устройства этих маленьких машинок по настоящему начинаешь осознавать лишь со временем. К тому же можно испытать настоящий драйв и адреналин настоящей гонки ничем не рискуя (ну... здоровьем уж точно)! Если вы заинтересовались, добро пожаловать на новостной блог RC-Power. Все последние новости из мира автомоделей, анонсы новых машин, запчастей тюнинга к ним, фото и видео, а также многое многое другое! Это очень интересный, технический вид хобби, привлекающий тысячи людей по всему миру. Присоединяйтесь!