Профессиональный web-программист.

Работаю в области web'а профессионально более 3 лет, всего сделано несколько десятков проектов сайтов, а также написаны различные скрипты для сайтов. Использую язык PHP, Yii framework. Отличные знания CMS Joomal, typo3, WordPress, Umi CMS.

Отличное знание верстки по стандартам с учетом особенностей браузеров.

Оптимизация кода для поисковиков (пассивное продвижение).

Выполнено несколько десятков коммерческих проектов.

Также занимаюсь поддержкой web-серверов, составлением ТЗ, ведением проектов.

Выполнение работ точно в срок.