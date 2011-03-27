Профессиональный web-программист.
Работаю в области web'а профессионально более 3 лет, всего сделано несколько десятков проектов сайтов, а также написаны различные скрипты для сайтов. Использую язык PHP, Yii framework. Отличные знания CMS Joomal, typo3, WordPress, Umi CMS.
Отличное знание верстки по стандартам с учетом особенностей браузеров.
Оптимизация кода для поисковиков (пассивное продвижение).
Выполнено несколько десятков коммерческих проектов.
Также занимаюсь поддержкой web-серверов, составлением ТЗ, ведением проектов.
Выполнение работ точно в срок.
Действие аккаунта приостановлено!