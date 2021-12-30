rdenkodarya

Привет! Меня зовут Дарья, предоставляю свои услуги: по работе с текстом (копирайтинг, написание текста, набор текста с фотографии, видео или аудио и тд.); перевод с английского языка на русский и наоборот; по написанию студенческих работ (курсовые, диплом, реферат, сочинение, проект и другие.); по рассылкам сообщений и текстам (в ватсапп, имейл, телеграмм, инстаграм и тд.)

В свою очередь, гарантирую:

- качество;

- грамотность;

- отличные знания языка и навыки перевода;

- оперативность;

- работу, выполненные строго в сроки;

- обратная связь ежедневно, в ближайшее время;

Если вас заинтересовало, жду сообщения.