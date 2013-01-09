Ищ работу по написанию дипломов и т.д. плюс удаленным юристом

Высшее юридическое образование. Окончила академию МВД с отличием. В процессе обучения сама себе писала и защищала курсовые, научно-исследовательские работы, свой диплом защитила с отличием. Предлагали писать кандидатскую работу и преподавать в академии, но по личным мотивам я не хотела работать в системе МВД, поэтому не стала писать кандидатскую работу. Практический опыт работы - 3 года. Умею составлять договора и процессуальные документы, оформлять запросы в гос. органы, вести переписку, следить за сроками исполнения, реактировать информацию, обновлять, оформлять.