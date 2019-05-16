Делаю с душой и качественно

Доброго дня, утра или, быть может, вечера!

Меня зовут Дарья - я молодая девушка. И, возможно, последнее предложение больше звучало как предложение из анкеты для сайты знакомств, но в действительности - все верно. Из нее следуют мои главные, наверное, на данный момент качества - у меня совершенно нет опыта, но достаточно много времени и нестерпимо большое желание делать все, как можно лучше и качественнее.

Я готова для вас:

- искать нужную информацию в Интернете, структурировать ее и оформлять

- писать тексты для ваших аккаунтов в различных соц.сетях на самые разнообразные тематики

- переводить тексты из аудио/видео в текстовую форму

Мне было бы крайне интересно получить больше опыта в:

- редактировании фотографий

- создании персонажей-символов для вашей продукции