re_artname

Работаю в сфере маркетинга и рекламы более 15 лет, дизайн, а точнее воплощение идей в реал пришлось осваивать самостоятельно. Считаю дизайну научиться нельзя его нужно ощущать кожей. Смотрите работы.Работаю с исследованиями товара, рынка, потребителей.Считаю бизнес модели.Разрабатаю стратегию и план маркетинга.Предложу план рекламной кампании.Напишу призентацию.Придумаю сайт.Блесну креативом: слоган, лого, нейминг, сайт.Работаю ответственно, скорость и моральное удовлетворение продукт совместный, 70 % зависит от заказчика.Использую в работе графические редакторы семейства Adobe. Но в принципе работал и с другими