readok

Андрей Волков readok

 
33 годаРоссия/Екатеринбург
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Создание сайтов,cкрипты на php,администрирование серверов

Разработка сайтов,создание скриптов на php любой сложности

Администрирование unix систем

PHPUnix
Системное администрирование
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