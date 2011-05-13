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Андрей Волков
readok
readok
33 года
Россия
/
Екатеринбург
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
13 лет назад
Создание сайтов,cкрипты на php,администрирование серверов
Разработка сайтов,создание скриптов на php любой сложности
Администрирование unix систем
PHP
Unix
Действие аккаунта приостановлено!
Системное администрирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
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