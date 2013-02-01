логин скайп: volokhov_work
телефон: +7 963 730 83 35
Образование:
Закончил "Череповецкий металлургический колледж" по специальности "Программное обеспечение ВТ и АС", учился с 2006 по 2010,
"Череповецкий государственный университет" по специальности "Программное обеспечение ВТ и АС" с 2010 по 2013 год на вечерней форме.
Профессиональные знания и навыки:
sql, php, css, html, хорошо знаю javascript, библиотеку jQuery, bootstrap, немного angularJS
Есть опыт работы с joomla и opencart
Также знаком с платформой .NET и неплохо знаю с++, имел опыт разработки десктопных приложений, которые используются в данный момент
Пользуюсь системой контроля версия git
Опыт:
Период: 02.2013 –05.2014
Место работы: фриланс
Должность: веб-программист
Период: c 05.2013
Место работы: "ARPiX"
Должность: веб-программист
Некоторые работы:
http://progress-m.arpix.pro/main/
Также есть свой стартап, связанный с подгрузкой контента из cоц.сетей