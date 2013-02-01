Резюме

логин скайп: volokhov_work

телефон: +7 963 730 83 35

Образование:

Закончил "Череповецкий металлургический колледж" по специальности "Программное обеспечение ВТ и АС", учился с 2006 по 2010,

"Череповецкий государственный университет" по специальности "Программное обеспечение ВТ и АС" с 2010 по 2013 год на вечерней форме.

Профессиональные знания и навыки:

sql, php, css, html, хорошо знаю javascript, библиотеку jQuery, bootstrap, немного angularJS

Есть опыт работы с joomla и opencart

Также знаком с платформой .NET и неплохо знаю с++, имел опыт разработки десктопных приложений, которые используются в данный момент

Пользуюсь системой контроля версия git

Опыт:

Период: 02.2013 –05.2014

Место работы: фриланс

Должность: веб-программист

Период: c 05.2013

Место работы: "ARPiX"

Должность: веб-программист

Некоторые работы:

http://progress-m.arpix.pro/main/

http://urburo35.ru/

Также есть свой стартап, связанный с подгрузкой контента из cоц.сетей