real-com

Константин Паращевин real-com

 
39 летУкраина/Донецк
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Изготовление flash сайтов, банеров, шапок и других flash элементов. Сайты!

Флешер (Изготовление flash сайтов, банеров, шапок и других flash элементов) ActionScript 2 ActionScript 3

flash+php+Mysql+xml

Web-дазайнер

Создание сайтов под ключ

PHPMySQLFlashActionScript
Портфолио
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Веб-программирование
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