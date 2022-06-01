Грамотное составление исков

- Банкротство физических и юридических лиц под ключ; - Правовая экспертиза конфликтных ситуаций с целью определения перспективы

судебного разбирательства; - Обжалование незаконных действий судебных приставов; - Защита прав потребителей; - Необходимая помощь в сфере трудового права. Оспаривание незаконных приказов об увольнении,

дисциплинарных взысканий, нарушений при оплате труда и иных нарушений прав

работников; - Обеспечение в полном объёме законных интересов граждан в области семейного

права; - Консультации и помощь в разрешении конфликтов в сфере земельного,

административного и жилищного права; - Составление юридически обоснованных обращений в различные организации,

учреждения, ведомства; - Подготовка мотивированных претензий, исковых заявлений, апелляционных,

кассационных и надзорных жалоб; - Юридическая проверка недвижимости.