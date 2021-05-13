real_traffic_

Приведу целевой трафик вашему бизнесу / Таргет от «А» до «Я"

👋Добрый день!

Меня зовут Юлия, и я - специалист в области таргетированной рекламы.

В оффлайн-продажах проработала 5 лет, знаю психологию поведения клиента и, самое главное, как надавить на его "больное место", чтобы он КУПИЛ 

Опыт в таргете у меня пока не большой, поэтому сейчас ищу для себя клиентов, имеющих малый бизнес и большое желание его прокачать 

ЗНАЮ, как конвертировать лиды в ПРОДАЖИ  С чем я могу помочь?

✔Полная настройка рекламы, сопровождение от 1 месяца (от теста до масштабирования РК) Как происходит процесс работы?

✔Я высылаю вам шаблон брифа, который нужно заполнить и отправить мне (если у вас есть свой готовый бриф, высылайте его) → прорабатываю все ваши запросы, определяю вашу целевую аудиторию, выдвигаю гипотезы по настройкам таргетингов, анализирую ваших конкурентов → обсуждаем с вами все нюансы, что можно делать, а что нельзя, на что будем делать акцент в работе→ согласовываем с вами настройки, обсуждаем все действия, я объясняю, почему кампания должна работать именно по таким параметрам → вы высылаете мне макеты рекламных объявлений и текст (если их нет - обсудим концепции, стиль, я сделаю несколько вариантов, как динамичных, так и статичных) → запускаем тестовую рекламную кампанию на 1-2 недели, можем тестировать разные форматы объявлений, включая контекстный таргетинг

✔Далее я предоставляю вам отчет по работе тестовых РК, определяем рабочие гипотезы, оптимизируем и масштабируем эффективные рекламные кампании посредством ретаргетинга, сбора похожих аудиторий (Look-a-like), сегментации аудиторий

В работе использую Яндекс.Метрику для отслеживания эффективности рекламных кампаний. Также помогу установить счётчик на ваш сайт, если раньше вы этого не делали. Если у вас на сайте уже стоит Google Analytics, будем работать по нему

Помогу с установкой Pixel Facebook, Pixel VK, а также Счетчик Top@MailRu В течение месяца со старта рекламной кампании я веду аналитику, отчетность, отслеживаю эффективность и в любой момент готова ответить на любой ваш вопрос!

На связи 24/7

Общение может происходить в любой удобной для вас соцсети, по e-mail, в мессенджерах, в дневное время по аудиозвонкам (по видео не отвечаю никогда)

Макеты и тексты для рекламных кампаний - БЕСПЛАТНО!

Установка счётчиков и Пикселей - БЕСПЛАТНО!

Аудит вашего профиля/сайта - БЕСПЛАТНО!

茶Помощь в разработке офферов и УТП - БЕСПЛАТНО!

Что вы получите по итогу нашей работы?

1⃣ Прирост выручки

2⃣ Прирост запросов от клиентов

3⃣ Прирост заинтересованной аудитории

4⃣ Полный портрет вашей целевой аудитории

5⃣ Понятная отчётность

6⃣ Полный анализ конкурентов и их рекламных кампаний

7⃣ Простая и понятная стратегия продвижения

8⃣ Ответы на все ваши вопросы

Буду рада сотрудничеству!