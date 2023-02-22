Привіт! Я починаючий фрілансер, мені подобається працювати з текстом та веб дизайном. Маю вищу спортивну освіту. Моя мета - набути досвіду та розвинути свої навички у цих сферах. Завдяки моїй вищій освіті я маю добре розвинені комунікаційні та організаційні вміння. Я впевнений, що зможу допомогти вам з текстом для веб-сайту або веб-дизайном вашого проекту. Зв'яжіться зі мною, якщо ви шукаєте молодого та енергійного фрілансера, який готовий працювати з вами.