Необходимо обновить IsmMgr 4 на 5. Проверить и настроить работу бэкапов. В IspMgr 4 появились проблемы. Необходимо вывести из программного рейда 1 диск.
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Демон для чтения потока TCP-дампа, разбора пакетов и генерации потока полученных данных, разделенных запятыми. Пример генерации потока: `tcpick -C -yP -r tcp_dump.pcap` Linux, C/C++. Описание формата ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Краткое описание проекта здесь: https://yadi.sk/d/isPCcE7xSUeza В архиве: * Task.pdf - описание этапов и необходимые работы; * *.jpg - скетчи страниц; * data.php - пример входных данных. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть две самописные системы: источник, целевая. Необходимо провести работы в рамках этих систем. 1. Перенести данные с одной системы на другую. Структура базы данных практически не меняется. Данные необходимо перенести ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
8 лет назад
Ubuntu
приятный адекватный заказчик
Ответный отзыв
Работа выполнена.