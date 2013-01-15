realer

Александр realer

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Настроить Ubuntu Server 16 + Isp
Ubuntu
приятный адекватный заказчик
Работа выполнена.
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