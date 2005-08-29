realeter

Гость realeter

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад

ОБЩЕЕ

=====

Михаил 23 года.

Web-программист, программист.

Опыт программирования - 9 лет.

ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

======================

Профессионально: PHP, HTML, SQL, С/С++.

В теории: Perl, VB, Assembler..

БАЗЫ ДАННЫХ

===========

Профессионально: MySQL, Paradox, FoxPro, Access.

В теории: InterBase.

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

====================

MS-DOS, все Windows, Linux, FreeBSD.

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

=================

Английский

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ

=====================

Организаторские способности, умение работать в команде.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

===============

Ответственность, способность работать самостоятельно, гибкость мышления, интерес к изучению нового.

КРУГ ИНТЕРЕСОВ

==============

Программирование, web-программирование, программирование игр, web-дизайн, электронная коммерция, экономика, бизнес, предпринимательство, психология, английский язык, игра на гитаре, бег.

PHPMySQLHTMLLinuxPerlFreeBSD