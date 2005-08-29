ОБЩЕЕ
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Михаил 23 года.
Web-программист, программист.
Опыт программирования - 9 лет.
ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
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Профессионально: PHP, HTML, SQL, С/С++.
В теории: Perl, VB, Assembler..
БАЗЫ ДАННЫХ
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Профессионально: MySQL, Paradox, FoxPro, Access.
В теории: InterBase.
ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
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MS-DOS, все Windows, Linux, FreeBSD.
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
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Английский
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ
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Организаторские способности, умение работать в команде.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
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Ответственность, способность работать самостоятельно, гибкость мышления, интерес к изучению нового.
КРУГ ИНТЕРЕСОВ
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Программирование, web-программирование, программирование игр, web-дизайн, электронная коммерция, экономика, бизнес, предпринимательство, психология, английский язык, игра на гитаре, бег.