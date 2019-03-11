ретушь, обработка изображений

Здравствуйте, меня зовут Артём.С удовольствием приведу Ваши фотографии в более привлекательный вид.Занимаюсь фотографией, и всем что с ней связано. Работаю в Photoshop. Выполню ваш заказ в установленный срок, работаю до нужного Вам результата. С Вас задание, с меня ответственность и исполнительность.Буду рад сотрудничеству.