Влад Тараканов reality_shooterreality_shooter
23 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Графический дизайнер
Наружная реклама, баннеры.
Работаю в Индизайне, Иллюстраторе, Фотошоп.
Есть опыт работы в разработке логотипов, дизайна приложений, рекламных плакатов.
Мои работы:
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Рекламный плакат Арт-фестиваля49 просмотров
- Концепт рекламы для «Тинькоф»50 просмотров
- Плакат для акции книжного магазина69 просмотров
- Student Helper57 просмотров
- Cat Litter Logo67 просмотров
- Разворот статьи в виде журнала32 просмотра
- Наружная реклама фестиваля собак44 просмотра
- Логотип «Инвестируем»35 просмотров