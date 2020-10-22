reality_shooter

Влад Тараканов reality_shooter

 
23 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Графический дизайнер

Наружная реклама, баннеры.

Работаю в Индизайне, Иллюстраторе, Фотошоп.

Есть опыт работы в разработке логотипов, дизайна приложений, рекламных плакатов.

Мои работы:

https://www.behance.net/reality_shooter