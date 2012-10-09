Доброго времени суток всем посетившим мою страничку. Мне очень приятно, что вы решили посмотреть мой профиль и почитать мое резюме.
Уважаемые заказчики, я еще новичок, но полон энтузиазма и желания работать. Возможно, у нас сложится долгосрочное, взаимовыгодное сотрудничество. Я предлагаю несколько видов услуг: копирайтинг, рерайт и контент-менеджмент проектов.
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КОПИРАЙТИНГ
Пишу авторские статьи на темы: техника (бытовая, производственная), туризм, автомобили, строительство, литература, продукты питания, творчество, веб-тематика, игры и многое другое.
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КОНТЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ
Я все еще начинающий контент-менеджер, поэтому своей команды у меня еще нет. Я уже работаю над исправлением сей досадной оплошности. На данный момент работаю один.
Имею навыки работы с фотошопом. Поэтому поиск и обработка картинок - не проблема.