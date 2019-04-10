Парсинг, сбор данных, базы email, email-маркетинг, email-рассылки, рекламные концепции, исследования рынка, веб-программирование, базы данных

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Профессиональный парсинг - ручной или автоматический сбор данных из

различных источников и структуризация, валидация (актуализация) данных.

Сложные алгоритмы обработки информации, автоматизация процессов, разработка

веб-интерфейсов для управления данными.

• Сбор базы email для тематических рассылок

• Сбор базы подписчиков для последующей качественной email-рассылки писем

• Персонализация email-рассылок

• Поиск сайтов и сбор контактов по критериям заказчика

• Сбор целевой аудитории

• Сбор, обработка и анализ информации на англоязычных сайтах

• Создание баз данных согласно ТЗ из открытых источников и БД

• Извлечение информации из данных

• Сегментация базы

• Реанимация базы

• Импорт в различные CMS и БД

Со мной Вы получаете уникальную, актуальную базу данных, по которой вы удобно и

продуктивно работаете.

Всегда найду где взять данные !

Качество гарантированно !

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Email-маркетинг.

• Комплексный email-маркетинг

• Стратегии email-рассылок

• Работа с информационными поводами

• Аудит рассылок

• Персонализация email-рассылок

• Работа с лояльностью подписчиков

• Рассылка email

• Сценарии для автоматизации рассылок

• Работа с доменом (репутацией) рассыльщика

• Формирование презентационного материала

• Дизайн и верстка писем

• Формы/Виджеты/Поп-апы подписки на сайте

Приведу клиентов и партнеров в Ваш бизнес и увеличу продажи !

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Рекламные концепции и исследования рынка.

• Интернет-развитие бизнеса

• Разработка маркетинговых стратегий

• Формирование информационной стратегии компании

• Разработка/доработка концепции рекламных кампаний

• Оценка эффективности рекламных кампаний

• Разработка нестандартных промо-акций

• Консультации по продажам через интернет и интернет-маркетингу

Маркетинговые исследования - сбор и анализ информации о рынке, клиентах, конкурентах.

• Проведение маркетинговых исследований

• Анализ целевой аудитории

• Создание аналитических отчетов

• Отраслевые обзоры для бизнес-планов

• Оценка текущего медиаплана

• Оценка эффективности рекламных каналов

• Проведение исследований для выявления новых рынков сбыта

• Составление прогнозов и планов развития

• Определение оптимальных рекламных каналов

• Планирование рекламных кампаний

• Конкурентная разведка - анализ позиционирования/мониторинг конкурентов

• Анализ зарубежных рынков

Я могу помочь Вам познакомиться со своими клиентами и опередить конкурентов !

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Веб-программирование и базы данных

• Разработка веб-интерфейсов для управления данными

• Разработка парсеров/грабберов в виде php скриптов

• Прикладное программирование различной тематики

Работа с данными - анализ, выборка, структуризация, визуализация.

• Создание баз данных согласно ТЗ

• Извлечение информации из данных

• Реанимация базы

• Сегментация базы

• Интеграция существующих баз

• Импорт в различные CMS и БД

• Готовые базы данных

Команда разработчиков web-приложений ! Качественная работа в команде !

Все качественно и в срок !

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