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Профессиональный парсинг - ручной или автоматический сбор данных из
различных источников и структуризация, валидация (актуализация) данных.
Сложные алгоритмы обработки информации, автоматизация процессов, разработка
веб-интерфейсов для управления данными.
• Сбор базы email для тематических рассылок
• Сбор базы подписчиков для последующей качественной email-рассылки писем
• Персонализация email-рассылок
• Поиск сайтов и сбор контактов по критериям заказчика
• Сбор целевой аудитории
• Сбор, обработка и анализ информации на англоязычных сайтах
• Создание баз данных согласно ТЗ из открытых источников и БД
• Извлечение информации из данных
• Сегментация базы
• Реанимация базы
• Импорт в различные CMS и БД
Со мной Вы получаете уникальную, актуальную базу данных, по которой вы удобно и
продуктивно работаете.
Всегда найду где взять данные !
Качество гарантированно !
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Email-маркетинг.
• Комплексный email-маркетинг
• Стратегии email-рассылок
• Работа с информационными поводами
• Аудит рассылок
• Персонализация email-рассылок
• Работа с лояльностью подписчиков
• Рассылка email
• Сценарии для автоматизации рассылок
• Работа с доменом (репутацией) рассыльщика
• Формирование презентационного материала
• Дизайн и верстка писем
• Формы/Виджеты/Поп-апы подписки на сайте
Приведу клиентов и партнеров в Ваш бизнес и увеличу продажи !
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Рекламные концепции и исследования рынка.
• Интернет-развитие бизнеса
• Разработка маркетинговых стратегий
• Формирование информационной стратегии компании
• Разработка/доработка концепции рекламных кампаний
• Оценка эффективности рекламных кампаний
• Разработка нестандартных промо-акций
• Консультации по продажам через интернет и интернет-маркетингу
Маркетинговые исследования - сбор и анализ информации о рынке, клиентах, конкурентах.
• Проведение маркетинговых исследований
• Анализ целевой аудитории
• Создание аналитических отчетов
• Отраслевые обзоры для бизнес-планов
• Оценка текущего медиаплана
• Оценка эффективности рекламных каналов
• Проведение исследований для выявления новых рынков сбыта
• Составление прогнозов и планов развития
• Определение оптимальных рекламных каналов
• Планирование рекламных кампаний
• Конкурентная разведка - анализ позиционирования/мониторинг конкурентов
• Анализ зарубежных рынков
Я могу помочь Вам познакомиться со своими клиентами и опередить конкурентов !
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Веб-программирование и базы данных
• Разработка веб-интерфейсов для управления данными
• Разработка парсеров/грабберов в виде php скриптов
• Прикладное программирование различной тематики
Работа с данными - анализ, выборка, структуризация, визуализация.
• Создание баз данных согласно ТЗ
• Извлечение информации из данных
• Реанимация базы
• Сегментация базы
• Интеграция существующих баз
• Импорт в различные CMS и БД
• Готовые базы данных
Команда разработчиков web-приложений ! Качественная работа в команде !
Все качественно и в срок !
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