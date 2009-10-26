redalienn

Ирина Понедилок redalienn

 
41 годУкраина/Каменец-Подольский
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

=Образование=

Высшее физико-математическое, Каменец-Подольский государственный университет, год окончания - 2006

Магистратура, специальность "Физика", Каменец-Подольский государственный университет, год окончания - 2007

=Сфера деятельности=

Видеомонтаж

- торжественные события

Обработка фотографий

Полиграфия

- визитные карточки

- приглашения

- открытки

=Работа с программами=

- Canopus Edius

- Adobe Premiere

- Adobe Photoshop

- Adobe After Effects

- Adobe Illustrator

=Опыт работы=

Видеомонтаж - 1 год

=Котактные данные =

ICQ 407757177

e-mail [email protected]

моб. 80975861044

IllustratorPhotoshopAfter Effects