Ирина Понедилок redaliennredalienn
41 годУкраина/Каменец-Подольский
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
=Образование=
Высшее физико-математическое, Каменец-Подольский государственный университет, год окончания - 2006
Магистратура, специальность "Физика", Каменец-Подольский государственный университет, год окончания - 2007
=Сфера деятельности=
Видеомонтаж
- торжественные события
Обработка фотографий
Полиграфия
- визитные карточки
- приглашения
- открытки
=Работа с программами=
- Canopus Edius
- Adobe Premiere
- Adobe Photoshop
- Adobe After Effects
- Adobe Illustrator
=Опыт работы=
Видеомонтаж - 1 год
=Котактные данные =
ICQ 407757177
e-mail [email protected]
моб. 80975861044