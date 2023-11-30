redbulldozzer

Системный администратор

Я являюсь профессиональным системным администратором, в данный момент работаю в IT-аутсорсинговой компании «Кваразар АйТи».



Мои навыки включают настройку и установку настройку и установку прикладного и серверного ПО, сетей, ЭЦП, оргтехники, бэкапов. Осуществляю разработку, мониторинг, поддержку IT-инфраструктуры и решаю возникающие проблемы. Помогаю пользователям с различным ПО и оборудованием.



Кроме того, у меня есть широкий опыт ремонта/настройки/прошивки ПК и смартфонов, работая в авторизованном сервисном центре, а также занимаясь выездным и домашним ремонтом техники.