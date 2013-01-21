redcomrade

г. Николаев
тел: 0639852692
e-mail: [email protected]
Skype: shal_i_push_the_button
ICQ: 642050371
ОПЫТ РАБОТЫ Free-lancer (3 года)
моделирование, текстурирование, визуализация интерьеров, экстерьеров, а также предметов живой и неживой природы, создание объектов для геймплея
ОБРАЗОВАНИЕ: Национальный университет кораблестроения им. Адмирала Макарова, специалист (студент 6го курса) институт автоматики и электротехники
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ 3ds Max, Autocad, Blender, Photoshop, Illustrator, CorelDraw, V-ray – опытный пользователь. Есть опыт работы в Mudbox, RayFire tool, Bodypaint.
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ Английский продвинутый
ПРОЧЕЕ 22 года, не женат, не курю,
трудолюбивый, ответственный, коммуникабельный, легко обучаемый.
Хобби – спорт.
Ссылка на портфолио: https://plus.google.com/photos/104232379624197623954/albums/5685703622342797041