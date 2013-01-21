redcomrade

3d modeller

г. Николаев

тел: 0639852692

e-mail: [email protected]

Skype: shal_i_push_the_button

ICQ: 642050371

ОПЫТ РАБОТЫ Free-lancer (3 года)

моделирование, текстурирование, визуализация интерьеров, экстерьеров, а также предметов живой и неживой природы, создание объектов для геймплея

ОБРАЗОВАНИЕ: Национальный университет кораблестроения им. Адмирала Макарова, специалист (студент 6го курса) институт автоматики и электротехники

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ 3ds Max, Autocad, Blender, Photoshop, Illustrator, CorelDraw, V-ray – опытный пользователь. Есть опыт работы в Mudbox, RayFire tool, Bodypaint.

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ Английский продвинутый

ПРОЧЕЕ 22 года, не женат, не курю,

трудолюбивый, ответственный, коммуникабельный, легко обучаемый.

Хобби – спорт.

Ссылка на портфолио: https://plus.google.com/photos/104232379624197623954/albums/5685703622342797041