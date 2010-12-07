Быстрое качественное моделирование, Качественные визуализации

Работаю в 3d studio max с 2003 года

Моделирование и визуализация интерьеров и экстерьеров,

создание простой анимации,

хорошее и качественное моделирование разных моделей предметов быта, мебели, техники, персонажей

работаю по эскизам, чертежам, наброскам также в паре с художником или команде