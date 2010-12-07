Быстрое качественное моделирование, Качественные визуализации
Работаю в 3d studio max с 2003 года
Моделирование и визуализация интерьеров и экстерьеров,
создание простой анимации,
хорошее и качественное моделирование разных моделей предметов быта, мебели, техники, персонажей
работаю по эскизам, чертежам, наброскам также в паре с художником или команде
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Портфолио
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