$130
Доработать шаблон на Joomla - добавить слайдшоу - сделать меню - и другие мелочи
Веб-программирование21 заявка
Закрыт
8 лет назад
Доработать шаблон на Joomla - добавить слайдшоу - сделать меню - и другие мелочи
добавить пункты меню в хедер Opencart
Сделать всплывающую корзину
Сделать упрощенную регистрацию на сайте
Настроить СЕО для индексации на opencart
Русифицировать сайт на open cart
Исправить ошибки на сайте и в админ части
зарегистрировать сайт в поисковых системах
исправить ошибки в шаблоне на Opencart
нужно установить seo pro на opencart 1.5.6.4