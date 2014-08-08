Цель: получение должности Web Designer
Образование:
2007 - 2010 КПУ программное обеспечение автоматизированных систем
2010 - 2013 КПУ Туризм Гостиничное хозяйство (Диплом специалиста)
Опыт профессиональной и трудовой деятельности:
2011 -2014 Freelancer
2014 - Цветокоррекция и редизайн веб-сайтов
- Создание макетов веб-страниц для последующей верстки (noosphere)
Другие навыки:
Отлично владею таким базовыми пакетами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Lightroom;
- разработка дизайна баннеров, создание иконок, буклетов, логотипов, флаеров
Дополнительная информация:
Опыт работы:
2012 - 2013 Cupid (PLC) Middle Approve manager (удаленщик)
2013 - 2014 noosphere Middle Approve manager (удаленщик)
Иностранные языки: Английский, Немецкий (словарем)
О себе:
Деловые качества: коммуникабельность, умение работать в команде, стремление к карьерному росту и желание видеть результат своего труда.