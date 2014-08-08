Цель: получение должности Web Designer

Цель: получение должности Web Designer

Образование:

2007 - 2010 КПУ программное обеспечение автоматизированных систем

2010 - 2013 КПУ Туризм Гостиничное хозяйство (Диплом специалиста)

Опыт профессиональной и трудовой деятельности:

2011 -2014 Freelancer

2014 - Цветокоррекция и редизайн веб-сайтов

- Создание макетов веб-страниц для последующей верстки (noosphere)

Другие навыки:

Отлично владею таким базовыми пакетами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Lightroom;

- разработка дизайна баннеров, создание иконок, буклетов, логотипов, флаеров

Дополнительная информация:

Опыт работы:

2012 - 2013 Cupid (PLC) Middle Approve manager (удаленщик)

2013 - 2014 noosphere Middle Approve manager (удаленщик)

Иностранные языки: Английский, Немецкий (словарем)

О себе:

Деловые качества: коммуникабельность, умение работать в команде, стремление к карьерному росту и желание видеть результат своего труда.