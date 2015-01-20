Изготовление видеороликов из фотографий, семейный ф/альбом, презентация

Что может быть важнее для человека, чем другой человек? Мы все особи социальные. А СЕМЬЯ это вообще непреложная ценность! Семейные альбомы раньше были в моде. Сейчас их мало встретишь, тем более, что многие снимают на цифру и фото не печатают. Но, между прочим, это важный фактор в воспитании подрастающего поколения! Ребенку важно осознавать принадлежность к большой и крепкой семье, он чувствует так свою защищенность! И также семейный альбом позволяет окунуться в приятные воспоминания о ваших важных, радостных, интересных событиях. Упорядочить свои фото позволяет создание ролика с фотографиями. Под хорошую музыку, скорей всего связанную с событием, просмотр будет более эффектным. Предлагаю такую помощь - создание таких роликов. Напишите мне и мы обсудим проект вашего ролика, и сотворим уникальный фильм из ваших фотографий. Счастья вашей семье!

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