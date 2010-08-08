redhead_angel

Яковенко Валерия Сергеевна

Цель - получение должности, которая дала бы мне возможность расширить кругозор, применить на практике полученные знания и приобрести опыт работы.

Особые пожелания - работа, требующая основных знаний английского языка с последующим их усовершенствованием, использования ПК в работе.

Моб. телефон: 063 332 90 37

E-mail: [email protected]

Опыт работы:

Февраль – Июнь 2010 г. Частные уроки английского языка на дому с учениками 9-го класса, перевод резюме с русского на английский язык.

Образование:

1999 – 2009 г. Первая городская гимназия, г. Черкассы

2007 – 2008 г. Bishop Noll Institute, Hammond, Indiana, USA

2009 – наст. вр. Черкасский национальный университет им. Б. Хмельницкого: английский язык и литература

Дополнительные сведения:

Дата рождения: 1992-18-06

Владение иностранными языками:

• Английский - свободно

• Французский - уровень школьной подготовки

Личные качества:

• Активная жизненная позиция, целеустремлённость;

• Организаторские способности, коммуникабельность;

• Ответственность, оперативность, оптимизм;

• Креативность, инициативность, быстрая обучаемость.

Знание компьютера: - уверенный пользователь ПК (пакет MS Office; почтовые программы; Интернет).

Жизненные достижения:

• Заняла 2-е место на II-е этапе (город) Всеукраинской олимпиады по французскому языку – 2005-2006 г.;

• Заняла 3-е место на II-м этапе (город) Всеукраинской олимпиады по французскому языку – 2007 г.;

• Выиграла конкурс по обмену студентами FLEX и год проживала в американской семье, успешно окончила обучение в 11 классе американской школы: занималась волонтерской работой, готовила различные проекты для создания дружеских отношений между Америкой и Украиной, была членом школьной команды по плаванью и гольфу, награждена за участие в школьной театральной постановке, писала статьи для школьной газеты “The JourNoll” – 2007-2008 г.;

• Успешно прошла тестирование Indiana Statewide Testing For Educational Progress в 2007-2008 р.

• Заняла 1-е место на II-м этапе (город) Всеукраинской олимпиады по английскому языку – октябрь 2008 г.;

• Заняла 2-е место на III-м этапе (область) Всеукраинской олимпиады по английскому языку – февраль 2009 г.;

• Заняла 2-е место на IV-е этапе (Украина) Всеукраинской олимпиады по английскому языку – март 2009 г.