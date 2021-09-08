redheatfox

Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Я очень творческий человек с позитивным, активным образом жизни.Имею большой опыт работы в различных областях культурной жизни. Более 11 лет я создаю различные культурные и анимационные программы, как для детей, так и для взрослых, занимаюсь написанием сценариев, конкурсов, викторин, квестов с самыми необычными, креативными сюжетами и тематиками. А какое же мероприятие без хорошего настроения и качественной музыки?! В совершенстве владею навыками в сфере народного, эстрадного вокала. А еще я не просто диктор, а настоящий актер озвучивания. Создам для Вас лучшие песни с поздравлениями, напишу интересные и добрые сказки для Ваших любимых деток. Мои лучшие способности - умение дарить радость, делиться талантом и славить все волшебные праздники. Я сделаю Ваши торжества яркими, захватывающими, интересными, а самое главное создам нужное настроение. Примеры моих работ можно посмотреть в портфолио. Пишите и Вы останетесь довольны)