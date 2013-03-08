redman12

Элвин redman12

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Idee_Fixe
36 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Написание текстов для интернет-магазина
С Элвином приятно работать! Оперативные ответы на вопросы, быстрая проверка работы, своевременная и достойная оплата, вежливое отношение. Спасибо за доверие!
Работа сделана быстро и точно,советую этого исполнителя
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shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Нужен интересный логотип для интернет-магазина
Отличный заказчик! Все четко и по сути. Конкретно ответили на все мои вопросы по проекту и не затягивали с комментариями по работе. Рекомендую к сотрудничеству! П.С. Спасибо вам за проект)
Тарас сделал все на высоком уровне,доволен полностью,советую всем этого исполнителя.
Ответный отзыв
googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Установка Zen cart 1,5,
Приятный в общении заказчик. Все было хорошо. Советую работать с данным человеком.
Спасибо за отличную работу,будем и дальше сотрудничать
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