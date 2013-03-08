Нужен первоначальный анализ и оптимизация интернет магазина www.dveri-n.ru,и все необходимое под дальнейшее эффективное продвижение в поискавиках яндекс ,гугл,тематика межкомнатные и входные двери, пишите в личку, цену, сроки и что будет сделано
Действие аккаунта приостановлено!
- Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт12 лет назад
Написание текстов для интернет магазина,тематика двери,категории:О компании,Услуги(замер.доставка,установка),Межкомнатные двери,Входные двери,дверная фурнитура. Жду ваших предложеий, по цене и срокам.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно разработать эксклюзивный интересный логотип для интернет магазина,тематика межкомнатные и входные двери жду ваших предложенийЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
требуется доработать интернет магазин для полного функционирования,интернет магазин на шаблоне Zen cart приобретенный на монстрах, адрес: www.Dveri-n.ru , жду ваших предложений и стоимости работ,спасибо.Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужен специалист для русификации и установки шаблона Zen cart 1,5, тематика интернет магазин по продажи ДверейВеб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
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