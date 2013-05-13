redneck777

верстка / PSD to HTML

Здравствуйте!

Буду рад оказать профессиональную помощь в:

- Опыт работы более 5 лет.

- HTML, CSS, jQuery.

- Блочная / табличная / фиксированная вёрстка, "резиновая" страница.

- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

- Кроссбраузерность (Google Chrome 11+, Firefox 3.5+, InternetExplorer 7.0+, Safari 4.0+, Opera 10.0+).

- Соблюдение стандартов W3C.

- Адаптация / внедрение плагинов.

- HTML верстка e-mail писем с идеальным отображением в Outlook, Bat с использованием сервиса MailChimp.

- Использование спрайтов.

- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

- Реализация pixel perfect.

- Комментарии.

Буду очень рад сотрудничеству!

Благодарю за внимание. Искренне Ваш, Костя Боков.