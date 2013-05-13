redneck777

верстка / PSD to HTML
Здравствуйте!
Буду рад оказать профессиональную помощь в:
- Опыт работы более 5 лет.
- HTML, CSS, jQuery.
- Блочная / табличная / фиксированная вёрстка, "резиновая" страница.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Кроссбраузерность (Google Chrome 11+, Firefox 3.5+, InternetExplorer 7.0+, Safari 4.0+, Opera 10.0+).
- Соблюдение стандартов W3C.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- HTML верстка e-mail писем с идеальным отображением в Outlook, Bat с использованием сервиса MailChimp.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии.
Буду очень рад сотрудничеству!
Благодарю за внимание. Искренне Ваш, Костя Боков.