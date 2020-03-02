rednex13

Юрий Павленко rednex13

 
30 летУкраина/Житомир
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
UX/UI Веб дизайнер

дравствуйте. Я веб-дизайнер.

Нужно привлечь клиентов из интернета для вашего бизнеса? С удовольствием помогу вам в этом.

Разрабатываю:

- Landing Page

- корпоративные сайты

- интернет-магазины

- сайты-визитки

- сайты-портфолио

Продумаю дизайн вашего сайта так, чтобы ваш продукт выглядел выгоднее, чем у конкурентов.

Если у вам есть понимание как будет выглядеть будущий сайт, обязательно учту в работе ваши пожелания.

А если проект на стадии идеи, совместно продумаем дизайн-концепт и создадим работоспособный сайт. Консультации по проекту бесплатны.

Гарантирую выполнение заказа в срок и адекватное общение

Сайт-визитка
Портфолио
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