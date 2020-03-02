UX/UI Веб дизайнер
дравствуйте. Я веб-дизайнер.
Нужно привлечь клиентов из интернета для вашего бизнеса? С удовольствием помогу вам в этом.
Разрабатываю:
- Landing Page
- корпоративные сайты
- интернет-магазины
- сайты-визитки
- сайты-портфолио
Продумаю дизайн вашего сайта так, чтобы ваш продукт выглядел выгоднее, чем у конкурентов.
Если у вам есть понимание как будет выглядеть будущий сайт, обязательно учту в работе ваши пожелания.
А если проект на стадии идеи, совместно продумаем дизайн-концепт и создадим работоспособный сайт. Консультации по проекту бесплатны.
Гарантирую выполнение заказа в срок и адекватное общение
Портфолио
Дизайн сайтов
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от $150
от 3 дней
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