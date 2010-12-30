redwhiteultras

Многопрофильная клиника СОЮЗ

Многопрофильной клинике Союз исполнилось 40 лет. К этой дате мы подошли, накопив огромный опыт профилактики и лечения широкого спектра заболеваний в различных направлениях современной медицины. В последнее время спектр услуг, оказываемых нашей клиникой, значительно расширился. Теперь в него входят 12 основных направлений. Вот некоторые их них: Пластическая и реконструктивная хирургия. Высококвалифицированные хирурги нашей клиники выполнят коррекцию приобретенных или врожденных деформаций, устранение недостатков внешнего вида, что положительно скажется на психологическом состоянии пациента, а также исправят косметические дефекты после ожогов, травматических повреждений или перенесенных заболеваний. Малоинвазивная хирургия. В клинике проводятся хирургические операции методом малых доступов, при которых все воздействие осуществляется через естественные физиологические отверстия или точечные проколы тканей.