Звукорежиссер, видеомонтажер, битмейкер

@reechyrech - телеграм

5 лет пишу свои треки и биты, сделаю очень крутой бит по всем канонам, вот ссылка на канал, где можете послушать мои работы: https://www.youtube.com/c/DRUMP/videos

Почему я? Я предлагаю сделать бит который будет на высочайшем уровне, за максимум 1200 рублей:)

Послушать треки которые я сводил: https://vk.com/music/playlist/424544145_65

Не вижу смысла завышать цену на ранних этапах работы во фрилансе.

По сравнению с другими это самый дешевый вариант работы, и при этом намного качественнее)

- Напишу минус, запишу вокал, сведу и обработаю ваш трек, аудиодорожки и т.д., смонтирую клип, нарисую обложку к вашему треку.

- 5 лет занимаюсь музыкой, пишу биты, свожу и записываю свои собственные треки на своей студии, так же делаю к трекам обложки)

- Более 10 лет занимаюсь видеомонтажом и фотомонтажом. Пишу музыку во многих жанрах: Dubstep, Hardstyle, Deep House, Hip-hop, Drum 'n' Bass, R&B, Hyperpop, Techno, Punk, Phonk, Drill, Хип-Хоп и Рэп старой и новой школы.

- Всё делается по вашим предпочтениям, моя работа исключительно авторская.

- Я вношу неограниченное количество правок, мы будем работать до тех пор, пока вы не станете довольны результатом.

- Соблюдаю сроки, оперативно отвечаю на сообщения.

Надеюсь мы сработаемся;)