referakk

Гарик referakk

 
40 летРоссия/Балтийск
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание рекламной кампании в Яндекс.Директ

    $25

    Необходимо создать несложную РК в директе. Я предоставлю список запросов (товаров), их чуть больше 20 штук. Нужно по каждому товару составить объявление, ведущее на нужную страницу сайта, и подобрать релевантные основному запросы (можно из подсказок в интерфейсе). Использование ...

    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка сайта на WP

    $20

    Требуется дизайнер-верстальщик со знанием Wordpress. Необходимо: — немного изменить дизайн шаблона (добавить пару несложных элементов) Имеются макеты в JPG — Сделать 4 красивых слайдера на главной (плагин есть, нужно подобрать слайды, и оформить надписи средствами css) ...

    WordPressCSSВерстка шаблона
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка сайта на WP

    $30

    Требуется дизайнер-верстальщик со знанием Wordpress. Необходимо: - немного изменить дизайн шаблона (добавить пару несложных элементов) - Сделать 4 красивых слайдера на главной (плагин есть, нужно подобрать слайды, и оформить надписи средствами css) - Немного подправить ...

    WordPressCSSВерстка шаблона
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Помочь перенести сайт на другой домен

    $10

    Сайт на Вордпресс. Просто поиск и замена по БД и файлам срабатывает некорректно. При переносе сайта на другой домен сбиваются настройки шаблона (например в премиум шаблонах настраиваются логотипы, шрифты, и разные мелочи) и сбрасываются виджеты. Нужно чтобы ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создать 3 группы в соц.сетях

    $8

    Создать по одной группе в ВК, ОК и ФБ (доступы предоставлю) Наполнить их любыми 4-5 тематическими постами с фото-видео (одинаковыми для всех 3х) пример - http://vk.com/kokosmasla Оплата по факту, в WMZ или ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Всплывающая форма заказа (Wordpress)

    $10

    Нужна простая всплывающая форма заказа (можно на базе Contact Form 7) по нажатию кнопки «Заказать». Логика работы: - Выбор из выпадающего списка продукта (их всего 2, в зависимости от товара меняется цена) - Выбор количества продукта. - Выбор варианта оплаты - ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод с английского

    $50

    Требуется перевод небольшого текста (6000 знаков). Не технический, довольно простой текст. Сроки горят. Бюджет до 25$

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен скрипт для сбора выдачи Яндекса

    На входе txt-файл со списком сайтов: site.ru site1.ru site2.ru site3.ru Скрипт проходит по всем этим сайтам, собирает из выдачи яндекса url проиндексированных страниц для каждого сайта: http://yandex.ru/yandsearch?surl=site.ru&amp;pag=u&amp;numdoc=50&amp;rd=0&amp;lr=213 и формирует списки вида: site.txt со страничками сайта site.ru, site1.txt со страничками ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Решить проблему с "тормозами" Joomla 2.5

    $15

    Сильно тормозят сайты на Джумле 2.5, особенно один, который самый важный. Нужно на его примере попробовать понять причину, починить, и объяснить мне в чем проблема. Дело вроде не в хостинге, joomla 1.5 летает (достаточно мощный ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать страничку с 16 фотографиями

    $10

    Сайт на джумле. Нужно сделать превьюшки фоток (180px по ширине), залить их и оригиналы на сервер, и на самой странице разместить кликабельные фотки по 4 в каждом ряду. Работы минут на 20-30. Нужны минимальные знания ...

    HTMLJoomla
    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Virtuemart 2

    $50

    Внести небольшие изменения в верстку сайта, и сделать некоторые доработки. Сроки "горят" Бюджет в пределах 30-50$ (обсуждаем с ответившими на проект лично, после ознакомления с ТЗ)

    Верстка сайтаVirtuemart
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поправить верстку сайта на Друпал

    $20

    Требуется человек, хорошо разбирающийся в CMS Друпал, что внести некоторые небольшие изменения на сайт. Подробности при переписке (оставляйте Ваш ICQ или Skype) Работы совсем немного, бюджет до 20$

    Верстка сайтаDrupal
    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется верстка PSD (Joomla 2.5)

    $100

    Главная + внутренняя (простая). Joomla 2.5 + все нужные модули, + настройка, + "рыбы" страниц... т.е. на выходе готовый к наполнению сайт. Макет средней сложности. Сроки горят. Бюджет 3000р, все последующие "хотелки" за доп. плату. Работаем ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен дизайнер-верстальщик (Joomla 2.5)

    $100

    Необходимо сделать полный редизайн сайта на джумле. Помимо элементов дизайна, нужно будет "допилить" верстку каталога товаров (virtuemart) PSD-макета нет, чёткого ТЗ - тоже. Есть примеры сайтов, и элементы графики, и список "хотелок". Грубо говоря, требуется "сайт под ...

    Редизайн сайтаJoomlaVirtuemart
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
100lbov
45 летГермания
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
8 отзывов(-2)
$30
10 баллов
10 лет назад
Доработка сайта на WP
Хороший заказчик, рекомендую.
Работа частично выполнена, с небольшим срывом сроков. Претензий нет.
Ответный отзыв
web_serg
Сергей 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$9
10 баллов
10 лет назад
Помочь перенести сайт на другой домен
Отличный заказчик! рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо за оперативную помощь!
Ответный отзыв
web-nets
Игорь 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Немного доработать лендинг
Отличный заказчик. Все прошло лучшим образом. Рекомендую.
Отличный специалист, и приятный во общении человек. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Framework
Виталий 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$8
10 баллов
10 лет назад
Создать 3 группы в соц.сетях
Приятный в общении заказчик,моментальная оплата.Рекомендую!!!
Отлично поработали. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
UniqueInfo
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Перевод с английского
Могу сказать только хорошее. Четкая задача - своевременная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Быстрая и качественная работа. Рекомендую.
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