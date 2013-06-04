Необходимо создать несложную РК в директе. Я предоставлю список запросов (товаров), их чуть больше 20 штук. Нужно по каждому товару составить объявление, ведущее на нужную страницу сайта, и подобрать релевантные основному запросы (можно из подсказок в интерфейсе). Использование ...
- $25Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $20
Требуется дизайнер-верстальщик со знанием Wordpress. Необходимо: — немного изменить дизайн шаблона (добавить пару несложных элементов) Имеются макеты в JPG — Сделать 4 красивых слайдера на главной (плагин есть, нужно подобрать слайды, и оформить надписи средствами css) ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Требуется дизайнер-верстальщик со знанием Wordpress. Необходимо: - немного изменить дизайн шаблона (добавить пару несложных элементов) - Сделать 4 красивых слайдера на главной (плагин есть, нужно подобрать слайды, и оформить надписи средствами css) - Немного подправить ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $10
Сайт на Вордпресс. Просто поиск и замена по БД и файлам срабатывает некорректно. При переносе сайта на другой домен сбиваются настройки шаблона (например в премиум шаблонах настраиваются логотипы, шрифты, и разные мелочи) и сбрасываются виджеты. Нужно чтобы ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $10
Добавить пару новых блоков, и сделать поп-ап окошки. Наглядное ТЗ имеется. Работы на час. Оплата по факту, в WMR.Завершен10 лет назад
- $8
Создать по одной группе в ВК, ОК и ФБ (доступы предоставлю) Наполнить их любыми 4-5 тематическими постами с фото-видео (одинаковыми для всех 3х) пример - http://vk.com/kokosmasla Оплата по факту, в WMZ или ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $10
Нужна простая всплывающая форма заказа (можно на базе Contact Form 7) по нажатию кнопки «Заказать». Логика работы: - Выбор из выпадающего списка продукта (их всего 2, в зависимости от товара меняется цена) - Выбор количества продукта. - Выбор варианта оплаты - ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется перевод небольшого текста (6000 знаков). Не технический, довольно простой текст. Сроки горят. Бюджет до 25$Переводы1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Нужно сверстать шаблон для джумлы на основе html-сайта. Средней сложности, без дополнительных модулей-компонентов. Подробности в личной переписке.Завершен10 лет назад
Интернет-магазин на Joomla 1.5 + VirtueMart 1.1.5 В некоторых товарных категориях неправильно срабатывает сортировка. Бюджет с вас, после ознакомления с проблемой.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $20
Копи-паст, источники подбираете самостоятельно. В конце статьи неактивная ссылка на источник (просто текстом) 200 страниц, картинки не нужны.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
На входе txt-файл со списком сайтов: site.ru site1.ru site2.ru site3.ru Скрипт проходит по всем этим сайтам, собирает из выдачи яндекса url проиндексированных страниц для каждого сайта: http://yandex.ru/yandsearch?surl=site.ru&pag=u&numdoc=50&rd=0&lr=213 и формирует списки вида: site.txt со страничками сайта site.ru, site1.txt со страничками ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $15
Сильно тормозят сайты на Джумле 2.5, особенно один, который самый важный. Нужно на его примере попробовать понять причину, починить, и объяснить мне в чем проблема. Дело вроде не в хостинге, joomla 1.5 летает (достаточно мощный ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Порядка 100 позиций (Цена-описание-картинка) + Создание категорий и подкатегорий. Источник - сайт поставщика. Оплата - 5р/страница.Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Сайт на джумле. Нужно сделать превьюшки фоток (180px по ширине), залить их и оригиналы на сервер, и на самой странице разместить кликабельные фотки по 4 в каждом ряду. Работы минут на 20-30. Нужны минимальные знания ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Внести небольшие изменения в верстку сайта, и сделать некоторые доработки. Сроки "горят" Бюджет в пределах 30-50$ (обсуждаем с ответившими на проект лично, после ознакомления с ТЗ)Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $20
Требуется человек, хорошо разбирающийся в CMS Друпал, что внести некоторые небольшие изменения на сайт. Подробности при переписке (оставляйте Ваш ICQ или Skype) Работы совсем немного, бюджет до 20$HTML-верстка2 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $100
Главная + внутренняя (простая). Joomla 2.5 + все нужные модули, + настройка, + "рыбы" страниц... т.е. на выходе готовый к наполнению сайт. Макет средней сложности. Сроки горят. Бюджет 3000р, все последующие "хотелки" за доп. плату. Работаем ...Завершен11 лет назад
- $100
Необходимо сделать полный редизайн сайта на джумле. Помимо элементов дизайна, нужно будет "допилить" верстку каталога товаров (virtuemart) PSD-макета нет, чёткого ТЗ - тоже. Есть примеры сайтов, и элементы графики, и список "хотелок". Грубо говоря, требуется "сайт под ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт11 лет назад