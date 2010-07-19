Закончил ОНУ НУНЦ им Мечникова факультет "Прикладная математика", специальность техник-программист, мл. специалист. За неимением стажа, сложно найти официальную работу по специальности... наконец-то подключил дама интернет, Интересуюсь web-разработками, база знаний считаю накопилась не малая, так как это мои скажем первые шаги во фри-лансе, возьмусь выполнять не сложные задания, в половинную стоимость.
Ориентируюсь на такого рода задания:
оператор в системе Joomla;
администрирование сайтов (хостер);
рерайтер, копирайт;
верстальщик;
дипломы/курсовые/рефераты, прочее;
линк-менеджер, SEO помощник;
технический перевод En - Ru ( компьютерная техническая документация );
шаблонный сайт "под ключ"...