Закончил ОНУ НУНЦ им Мечникова факультет "Прикладная математика", специальность техник-программист, мл. специалист. За неимением стажа, сложно найти официальную работу по специальности... наконец-то подключил дама интернет, Интересуюсь web-разработками, база знаний считаю накопилась не малая, так как это мои скажем первые шаги во фри-лансе, возьмусь выполнять не сложные задания, в половинную стоимость.

Ориентируюсь на такого рода задания:

оператор в системе Joomla;

администрирование сайтов (хостер);

рерайтер, копирайт;

верстальщик;

дипломы/курсовые/рефераты, прочее;

линк-менеджер, SEO помощник;

технический перевод En - Ru ( компьютерная техническая документация );

шаблонный сайт "под ключ"...