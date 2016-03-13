Дизайн. Верстка. Веб-программирование. В теме давно. Работ много. Люблю людей.

Всем привет!

Я работаю с сестрой, мы создали крутой тандем, она - дизайнер, я - программист, мы делаем качественные и высоко-конверсионные сайты и одностраничники (Landing Page) для бизнеса.

Особенность нашего подхода к разработкам интернет ресурсов в том, что мы максимально погружаемся в Ваш бизнес и засчет знаний маркетинга, делаем продукт заточенный под рекламные каналы и продажи.

Есть друзья которые занимаются продвижением.

Если что пишите, организуем для Вас все под ключ.

Останетесь довольными. Скорость и качество работы гарантирую.