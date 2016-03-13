Нужна подписная страница на Adobe Muse с исходником по разработаному ТЗ + в форму подписки интегрировать элементы ввода данных (Имя и E-mail) из кода формы подписки сервиса justclick.
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
8 лет назад
Всем привет!
Я работаю с сестрой, мы создали крутой тандем, она - дизайнер, я - программист, мы делаем качественные и высоко-конверсионные сайты и одностраничники (Landing Page) для бизнеса.
Особенность нашего подхода к разработкам интернет ресурсов в том, что мы максимально погружаемся в Ваш бизнес и засчет знаний маркетинга, делаем продукт заточенный под рекламные каналы и продажи.
Есть друзья которые занимаются продвижением.
Если что пишите, организуем для Вас все под ключ.
Останетесь довольными. Скорость и качество работы гарантирую.
Нужна подписная страница на Adobe Muse с исходником по разработаному ТЗ + в форму подписки интегрировать элементы ввода данных (Имя и E-mail) из кода формы подписки сервиса justclick.