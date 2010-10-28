C# разработчик

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.NET разработчик

AST, Москва http://www.acti.ru

11 — 100 человек

Апрель 2009 — продолжаю работать

Обязанности

* Разработка архитектуры ПО, структуры классов приложения

* Общение с заказчиком, формализация требований.

* Разработка data access layer и business-layer

Архитектор ПО, ведущий разработчик

Участвую в разработке маркетинговой системы Навигатор, отвечаю за архитектуру приложения, бизнес-логику и слой доступа к данным.

В данный момент ПО проходит закрытое бета-тестирование.

Используемые инструменты и технологии:

.net framework v 3.5

devart components for postgres

postgreSQL database

devexpress components

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Разработчик .NET приложений

ООО АйТиКомм (www.itcd.ru), Москва http://itcd.ru

11 — 100 человек, IT, интернет, связь, телеком

Сентябрь 2008 — Декабрь 2008

Разработка ПО на языке C#

Принимал участие в разработке следующих проектов:

itc.directCRM - http://www.itcd.ru/techno/directcrm/

itc.api - http://www.itcd.ru/techno/api/

DirectCRM (старые названия itc.promo / game engine) - одно из лучших (и единственный серийный подобный продукт в России) решений для проведения масштабных промо

Я принимал участие в разработке следующих проектов компании, основанных на технологии DirectCrm:

Goodyear club - мотивационная программа для продавцов - http://www.itcd.ru/projects/405/

Национальное промо: "Клинское: Засвети свой подвиг общения!" - http://www.itcd.ru/projects/klinskoepromo/

Рекламная кампания обойного клея Quelyd - http://www.itcd.ru/projects/391/

"Возьми друзей в полет" - национальная SMS-акция "Золотой Бочки" - http://www.itcd.ru/projects/414/

Социально-информационный портал для молодых мам - http://www.itcd.ru/projects/399/

Обязанности:

1. Разработка системы ведения статистики по пользователям и их выигрышам, с возможностью получения разнообразных отчетов и их отображения в виде диаграмм.

2. Разработка онлайн-викторин.

3. Разработка инструментария для администраторов акции, позволяющего следить за ходом акции, отслеживать победителей и их призы, а также разнообразные действия пользователей.

4. Проектирование структуры БД, построение запросов и их оптимизация.

5. Разработка презентационного уровня - разработка UI, cоздание aspx страниц.

6. Разработка уровня бизнес - логики

Используемые языки программирования и технологии:

.NET 3.5, ASP.NET, Microsoft SQL, Linq2Sql, Linq2Objects, Linq2Xml, Microsoft Ajax, Moq mocking library

Среда разработки - Microsoft Visual Studio 2008

СУБД - MSSQL 2005

Cистема контроля версий - SVN

Contionuous Integration Tool - CCTray

Работа велась с применением SCRUM методологии

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.NET/Java разработчик

eDatasite, Ташкент http://edatasite.com

11 — 100 человек, IT, интернет, связь, телеком

Ноябрь 2007 — Август 2008

Проект WorkforceTrack (www.workforcetrack.com)

Данный проект представляет собой онлайн-систему управления персоналом, пригодную как для небольших компаний, так и для крупных предприятий.

Обязанности:

1. Разработка модуля управления проектами и задачами, а именно: создание, редактирование и удаление проектов

и относящихся к ним задач, назначение ответственных и исполнителей по каждой задаче и проекту.

2. Разработка системы полнотекстового поиска по всем проектам и задачам, с учетом прав доступа текущего пользователя.

3. Разработка модуля учета рабочего времени сотрудников, с возможностью получения подробной статистики о

выполненной сотрудником работе, времени потраченного им на каждую задачу, равно как и сводную попроектную статистистику.

4. Реализовал модуль аутентификации пользователей.

5. Реализовал единый интерфейс и логику для системы фильтрации данных по широкому набору параметров - в частности, текущего состояния задачи, персонала принимающего участие в работе над проектом и многое другое.

6. Разработка возможности доступа к системе в демонстрационном режиме.

7. Принимал участие в разработке структуры БД проекта.

Используемые языки программирования и технологии:

Java 1.5, GWT framework, Spring Framework, Java Persistent Api, Hibernate

Cреда разработки - Eclipse

CУБД - PosgreSQL

Cистема контроля версий - SVN

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Программист

ГАК УзбекЭнерго, Ташкент http://uzenergo.uz

10001 и более человек, Сырье

Январь 2002 — Ноябрь 2007

Разработка ПО для энергетической отрасли работающего в режиме 24/7.

Принимал участие в следующих разработке и поддержке следующих проектов:

1. Разработка системы учета перетоков электроэнергии.

2.Разработка системы учета потребления топлива по предприятиям энергосистемы.

3. Разработка системы визуализации данных для диспетчеров.

4. Разработка системы учета состояния водных ресурсов, с выдачей отчетов установленного образца.

5. Разработка системы контроля за состоянием оборудования, с возможностью создания заявок на вывод оборудования в ремонт.

6. Разработка программы мониторинга состояния серверов обработки телеметрии

7. Поддержка разнообразных программных модулей и ПО применяемого в энергосистеме.

Техническая поддержка парка вычислительной техники на предприятиях энергосистемы по всему Узбекистану.

Мониторинг и контроль за перетоками электроэнергии по энергосистеме.

Курирование работы предприятий энергосбыта на всей территории Узбекистана.

Используемые языки программирования и технологии:

Сlipper 5, VBA, C# (.net framework 2.0)

БД - dBase 4, Microsoft Access