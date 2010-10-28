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.NET разработчик
AST, Москва http://www.acti.ru
11 — 100 человек
Апрель 2009 — продолжаю работать
Обязанности
* Разработка архитектуры ПО, структуры классов приложения
* Общение с заказчиком, формализация требований.
* Разработка data access layer и business-layer
Архитектор ПО, ведущий разработчик
Участвую в разработке маркетинговой системы Навигатор, отвечаю за архитектуру приложения, бизнес-логику и слой доступа к данным.
В данный момент ПО проходит закрытое бета-тестирование.
Используемые инструменты и технологии:
.net framework v 3.5
devart components for postgres
postgreSQL database
devexpress components
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Разработчик .NET приложений
ООО АйТиКомм (www.itcd.ru), Москва http://itcd.ru
11 — 100 человек, IT, интернет, связь, телеком
Сентябрь 2008 — Декабрь 2008
Разработка ПО на языке C#
Принимал участие в разработке следующих проектов:
itc.directCRM - http://www.itcd.ru/techno/directcrm/
itc.api - http://www.itcd.ru/techno/api/
DirectCRM (старые названия itc.promo / game engine) - одно из лучших (и единственный серийный подобный продукт в России) решений для проведения масштабных промо
Я принимал участие в разработке следующих проектов компании, основанных на технологии DirectCrm:
Goodyear club - мотивационная программа для продавцов - http://www.itcd.ru/projects/405/
Национальное промо: "Клинское: Засвети свой подвиг общения!" - http://www.itcd.ru/projects/klinskoepromo/
Рекламная кампания обойного клея Quelyd - http://www.itcd.ru/projects/391/
"Возьми друзей в полет" - национальная SMS-акция "Золотой Бочки" - http://www.itcd.ru/projects/414/
Социально-информационный портал для молодых мам - http://www.itcd.ru/projects/399/
Обязанности:
1. Разработка системы ведения статистики по пользователям и их выигрышам, с возможностью получения разнообразных отчетов и их отображения в виде диаграмм.
2. Разработка онлайн-викторин.
3. Разработка инструментария для администраторов акции, позволяющего следить за ходом акции, отслеживать победителей и их призы, а также разнообразные действия пользователей.
4. Проектирование структуры БД, построение запросов и их оптимизация.
5. Разработка презентационного уровня - разработка UI, cоздание aspx страниц.
6. Разработка уровня бизнес - логики
Используемые языки программирования и технологии:
.NET 3.5, ASP.NET, Microsoft SQL, Linq2Sql, Linq2Objects, Linq2Xml, Microsoft Ajax, Moq mocking library
Среда разработки - Microsoft Visual Studio 2008
СУБД - MSSQL 2005
Cистема контроля версий - SVN
Contionuous Integration Tool - CCTray
Работа велась с применением SCRUM методологии
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.NET/Java разработчик
eDatasite, Ташкент http://edatasite.com
11 — 100 человек, IT, интернет, связь, телеком
Ноябрь 2007 — Август 2008
Проект WorkforceTrack (www.workforcetrack.com)
Данный проект представляет собой онлайн-систему управления персоналом, пригодную как для небольших компаний, так и для крупных предприятий.
Обязанности:
1. Разработка модуля управления проектами и задачами, а именно: создание, редактирование и удаление проектов
и относящихся к ним задач, назначение ответственных и исполнителей по каждой задаче и проекту.
2. Разработка системы полнотекстового поиска по всем проектам и задачам, с учетом прав доступа текущего пользователя.
3. Разработка модуля учета рабочего времени сотрудников, с возможностью получения подробной статистики о
выполненной сотрудником работе, времени потраченного им на каждую задачу, равно как и сводную попроектную статистистику.
4. Реализовал модуль аутентификации пользователей.
5. Реализовал единый интерфейс и логику для системы фильтрации данных по широкому набору параметров - в частности, текущего состояния задачи, персонала принимающего участие в работе над проектом и многое другое.
6. Разработка возможности доступа к системе в демонстрационном режиме.
7. Принимал участие в разработке структуры БД проекта.
Используемые языки программирования и технологии:
Java 1.5, GWT framework, Spring Framework, Java Persistent Api, Hibernate
Cреда разработки - Eclipse
CУБД - PosgreSQL
Cистема контроля версий - SVN
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Программист
ГАК УзбекЭнерго, Ташкент http://uzenergo.uz
10001 и более человек, Сырье
Январь 2002 — Ноябрь 2007
Разработка ПО для энергетической отрасли работающего в режиме 24/7.
Принимал участие в следующих разработке и поддержке следующих проектов:
1. Разработка системы учета перетоков электроэнергии.
2.Разработка системы учета потребления топлива по предприятиям энергосистемы.
3. Разработка системы визуализации данных для диспетчеров.
4. Разработка системы учета состояния водных ресурсов, с выдачей отчетов установленного образца.
5. Разработка системы контроля за состоянием оборудования, с возможностью создания заявок на вывод оборудования в ремонт.
6. Разработка программы мониторинга состояния серверов обработки телеметрии
7. Поддержка разнообразных программных модулей и ПО применяемого в энергосистеме.
Техническая поддержка парка вычислительной техники на предприятиях энергосистемы по всему Узбекистану.
Мониторинг и контроль за перетоками электроэнергии по энергосистеме.
Курирование работы предприятий энергосбыта на всей территории Узбекистана.
Используемые языки программирования и технологии:
Сlipper 5, VBA, C# (.net framework 2.0)
БД - dBase 4, Microsoft Access