Переводы с русского на немецкий и с немецкого на русский.

Уровень владения языком на данный момент B2 - C1. Есть сертификат о сдаче международного экзамена Telc Deutsch B2. Был опыт работы синхронным переводчиком, также в переводе договоров (строительная лексика). На данный момент работаю в сфере продаж на немецком маркете: помощь с заказами в интернет - магазине, решение проблем с денежными переводами, отсутствием товаров в заказе и т. д. . В более раннем возрасте часто ездила в Германию по программе обмена, обучалась в гимназии. Буду рада помочь Вам с переводом!