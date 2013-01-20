$500
Требуется выполнить работы по ТЗ в приложении.
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
12 лет назад
Требуется выполнить работы по ТЗ в приложении.
Требуется программист для разработки на платформе C# .NET для совмещенной либо постоянной работы. Опыт работы на платформе не менее 5 лет. Желательно портфолио выполненных работ. Желательно опыт работы с географическими (GIS) компонентами. ...
Выполнить задание, изложенное в прилагаемом файле.
Требуется выполнить задание, указанное в приложении.
Задание в приложенном файле
Требуется: 1. разработать дизайн (выполнение в 2 этапа: наброски для согласования разметки, реализация) Главная должна быть такого плана - http://stotyka.com/SeoTemp, только по нашей специфике картинки и больше динамики. Пока рассматриваем варианты: ...