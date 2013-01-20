regh554

Сергей regh554

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

19Pavel88
Павел 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$265
10 баллов
12 лет назад
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Четкая организация процесса, ясное представление конечного результата и грамотное ТЗ оставили только приятные впечатления от совместной работы. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Результат работы Павла получился даже лучше, чем ожидалось, на много. Очень качественно и аккуратно проработал все детали.
Ответный отзыв
st_Epris
43 года
18 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Задание на дизайн сайта
Приятный заказчик, оплата вовремя, ТЗ по корректировкам адекватные. Рекомендую.
Андрей отличается профессионализмом, всё понимает с полуслова и предлагает качественные решения, которые быстро выполняются.
Ответный отзыв