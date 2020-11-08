Графический дизайнер
Приветик!) Меня зовут Регина.
Я являюсь графическим дизайнером, придумываю дизайны для логотипов, занимаюсь этим 3 года.
Мне очень нравится делать то, что я делаю. Я всегда стараюсь выполнять работу максимально качественно, как для себя)
Поэтому, если тебе нужен индивидуальный дизайн для логотипа, легко запоминающийся и привлекающий внимание клиентов и аудитории, обращайся ко мне, сделаю все качественно и по максимально низкой цене, так как недавно начала сотрудничать с платформой Weblancer.
Действие аккаунта приостановлено!