Графический дизайнер

Приветик!) Меня зовут Регина.

Я являюсь графическим дизайнером, придумываю дизайны для логотипов, занимаюсь этим 3 года.

Мне очень нравится делать то, что я делаю. Я всегда стараюсь выполнять работу максимально качественно, как для себя)

Поэтому, если тебе нужен индивидуальный дизайн для логотипа, легко запоминающийся и привлекающий внимание клиентов и аудитории, обращайся ко мне, сделаю все качественно и по максимально низкой цене, так как недавно начала сотрудничать с платформой Weblancer.